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PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie

PHC Holdings Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: PHC präsentiert Quartalsergebnisse

PHC äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 15,83 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 29,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 22,55 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,77 Prozent auf 95,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte PHC noch 94,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 42,91 JPY im Vergleich zu 83,13 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 365,47 Milliarden JPY, gegenüber 361,59 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

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