Proficient Auto Logistics Aktie

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WKN DE: A40AE1 / ISIN: US74317M1045

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Proficient Auto Logistics präsentiert Quartalsergebnisse

Proficient Auto Logistics wird am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,059 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Proficient Auto Logistics -0,060 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 115,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Proficient Auto Logistics für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 106,8 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD im Vergleich zu -1,310 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 412,4 Millionen USD, gegenüber 430,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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