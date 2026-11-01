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WKN DE: A3C32C / ISIN: INE488V01015

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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: PSP Projects gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PSP Projects wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,00 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,34 Prozent erhöht. Damals waren 4,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll PSP Projects 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,84 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PSP Projects 7,03 Milliarden INR umsetzen können.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 35,88 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,00 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 42,83 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 31,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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