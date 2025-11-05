Ausblick: Sangamo Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sangamo Therapeutics lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,38 Prozent auf 34,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sangamo Therapeutics noch 49,4 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,291 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,490 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 72,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 57,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at