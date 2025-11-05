Sangamo Therapeutics Aktie

WKN: 936386 / ISIN: US8006771062

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sangamo Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sangamo Therapeutics lädt am 06.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 30,38 Prozent auf 34,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Sangamo Therapeutics noch 49,4 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,291 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,490 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 72,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 57,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Sangamo Therapeutics Inc 0,48 -1,32% Sangamo Therapeutics Inc

