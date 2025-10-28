NASDAQ Composite Index-Titel Sangamo Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sangamo Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Sangamo Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Sangamo Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,42 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Sangamo Therapeutics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,624 Sangamo Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14,23 USD, da sich der Wert eines Sangamo Therapeutics-Anteils am 27.10.2025 auf 0,63 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,77 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Sangamo Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 189,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at