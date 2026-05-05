Ausblick: Scor präsentiert Quartalsergebnisse

Scor öffnet am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Scor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,128 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,06 Prozent auf 4,58 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,50 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at