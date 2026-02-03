SECURITAS AB Aktie

SECURITAS AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883870 / ISIN: SE0000163594

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: SECURITAS AB legt Quartalsergebnis vor

SECURITAS AB stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,14 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SECURITAS AB 2,86 SEK je Aktie eingenommen.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 38,89 Milliarden SEK gegenüber 41,79 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,94 Prozent.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,13 SEK, gegenüber 9,01 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 155,72 Milliarden SEK im Vergleich zu 161,92 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

