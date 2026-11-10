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WKN DE: A3CTYQ / ISIN: CA8265991023

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Sigma Lithium legt Quartalsergebnis vor

Sigma Lithium wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,005 USD aus. Im letzten Jahr hatte Sigma Lithium einen Verlust von -0,140 CAD je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 29,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 39,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,269 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,630 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 153,7 Millionen CAD waren.

Redaktion Finanzen.net

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