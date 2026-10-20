Sonoco Products Aktie
WKN: 861171 / ISIN: US8354951027
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Sonoco Products legt Quartalsergebnis vor
Sonoco Products lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sonoco Products die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sonoco Products ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,64 Prozent auf 2,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 7,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sonoco Products Co.
|
07:01
|Ausblick: Sonoco Products legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Sonoco Products verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Sonoco Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Sonoco Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Sonoco Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sonoco Products Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sonoco Products Co.
|44,25
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.