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WKN: 861171 / ISIN: US8354951027

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Sonoco Products legt Quartalsergebnis vor

Sonoco Products lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Sonoco Products die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,76 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sonoco Products ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,64 Prozent auf 2,08 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 10,07 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 7,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 7,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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