Ausblick: SPX Technologies präsentiert Quartalsergebnisse

SPX Technologies stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,85 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 68,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,10 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 640,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 552,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,04 USD, gegenüber 5,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at