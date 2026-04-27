Ausblick: SSAB B präsentiert Quartalsergebnisse

SSAB B präsentiert in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,73 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,13 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SSAB B in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,66 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 24,33 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 25,52 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,16 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,92 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 100,56 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 96,25 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at