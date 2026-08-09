Summit Midstream Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40J3V / ISIN: US86614G1013

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Summit Midstream legt Quartalsergebnis vor

Summit Midstream wird am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,355 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,660 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 20,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 169,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 140,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,265 USD, gegenüber -1,610 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 633,0 Millionen USD im Vergleich zu 562,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

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