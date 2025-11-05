Ausblick: Synaptics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Synaptics stellt am 06.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Synaptics 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 290,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Synaptics 257,7 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 1,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,07 Milliarden USD in den Büchern standen.

