WKN: 529873 / ISIN: US87157D1090

Synaptics-Anlage 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Synaptics von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Synaptics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Synaptics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Synaptics-Aktie bei 69,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Synaptics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,444 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,95 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 04.11.2025 auf 67,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2,05 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Synaptics jüngst 2,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

