NASDAQ Composite Index-Wert Synaptics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synaptics von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Synaptics-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Synaptics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Synaptics-Aktie bei 84,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Synaptics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 118,259 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 456,72 USD, da sich der Wert eines Synaptics-Papiers am 28.10.2025 auf 71,51 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15,43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Synaptics belief sich jüngst auf 2,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at