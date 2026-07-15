Ausblick: Trelleborg (B) legt Quartalsergebnis vor

Trelleborg (B) lädt am 16.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,85 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,04 SEK je Aktie erzielt worden.

Trelleborg (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,06 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,55 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,17 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 15,76 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 36,04 Milliarden SEK, gegenüber 34,33 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at