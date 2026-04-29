Ausblick: TriMas legt Quartalsergebnis vor

TriMas wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD. Das entspräche einer Verringerung von 36,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,300 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 158,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 34,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TriMas einen Umsatz von 241,7 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,95 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 674,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 645,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at