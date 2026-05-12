Ausblick: uCloudlink Group A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

uCloudlink Group A stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,010 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 16,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 18,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,021 USD, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 102,0 Millionen USD im Vergleich zu 81,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at