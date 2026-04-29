Ausblick: UMH Properties legt Quartalsergebnis vor

UMH Properties wird sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,008 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte UMH Properties 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 61,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 59,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 244,3 Millionen USD, gegenüber 261,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at