Ausblick: Upbound Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Upbound Group wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Upbound Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,982 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,550 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,21 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,66 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,32 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at