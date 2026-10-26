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WKN: 908606 / ISIN: SE0000115107

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: VBG Group (B) legt Quartalsergebnis vor

VBG Group (B) wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,09 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,87 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,44 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,37 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,75 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 16,88 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,72 Milliarden SEK, gegenüber 5,39 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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