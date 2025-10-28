Ausblick: Ventas präsentiert Quartalsergebnisse

Ventas äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,092 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,23 Prozent auf 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ventas noch 1,24 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,433 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 5,66 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,95 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at