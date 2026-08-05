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WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Warner Bros Discovery präsentiert Quartalsergebnisse

Warner Bros Discovery wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Warner Bros Discovery mit einem Umsatz von insgesamt 9,25 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,76 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,391 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,290 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,86 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 37,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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