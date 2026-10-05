NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen

Schlussendlich ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,87 Prozent nach oben auf 31 076,44 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,016 Prozent fester bei 30 812,76 Punkten, nach 30 807,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 30 798,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 117,36 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der NASDAQ 100 bei 29 544,16 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29 329,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 785,52 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 23,29 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 117,36 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell MercadoLibre (+ 9,67 Prozent auf 1 860,61 USD), SpaceX (+ 7,63 Prozent auf 171,09 USD), Western Digital (+ 6,34 Prozent auf 441,64 USD), Shopify A (+ 5,76 Prozent auf 160,11 USD) und AppLovin (+ 5,13 Prozent auf 281,97 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Nebius (-4,22 Prozent auf 232,57 USD), Ferrovial International SE Registered (-3,36 Prozent auf 51,84 USD), Intel (-2,63 Prozent auf 116,19 USD), CoreWeave (-2,49 Prozent auf 87,39 USD) und QUALCOMM (-2,21 Prozent auf 180,79 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Warner Bros Discovery-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 210 091 440 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,044 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at