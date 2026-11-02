Ausblick: Zebra Technologies informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zebra Technologies wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Zebra Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,89 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,97 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Zebra Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 17,11 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,16 USD im Vergleich zu 8,18 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 6,23 Milliarden USD, gegenüber 5,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net