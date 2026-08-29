Diamond Holdings Aktie

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WKN DE: A3CSQ7 / ISIN: US25265K1025

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29.08.2026 12:43:21

Austria museum heist: Thieves snatch diamond necklace

The stolen necklace, studded with 673 precious stones, belonged to Egypt's Queen Nazli. It was being displayed as part of the museum's exhibition for designs by France's Van Cleef and Arpels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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