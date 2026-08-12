Automatic Data Processing Aktie

Automatic Data Processing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850347 / ISIN: US0530151036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.08.2026 14:35:01

Automatic Data Processing vs. C3.ai: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?

Choosing between an established giant like Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) and a small-cap stock like C3.ai (NYSE:AI) requires balancing proven stability against the potential of emerging technology.Automatic Data Processing serves as the backbone for payroll and human resources at over one million businesses. At the same time, C3.ai provides software designed to help large enterprises deploy complex artificial intelligence (AI) models. These companies represent two different ends of the technology spectrum, from mature services to speculative software development.Automatic Data Processing provides cloud-based human capital management services that handle everything from payroll to talent management. The company supports over 42 million workers globally, helping it maintain a stable and highly diversified revenue stream in which no single client accounts for more than 2% of annual sales. This widespread adoption makes it a staple among tech stocks that focus on essential business services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Automatic Data Processing Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Automatic Data Processing Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 71 125,00 -0,45% Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
Automatic Data Processing Inc. 239,35 2,79% Automatic Data Processing Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen letztlich stärker -- ATX geht fester in den Feierabend -- DAX schließlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen