Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
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12.08.2026 14:35:01
Automatic Data Processing vs. C3.ai: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
Choosing between an established giant like Automatic Data Processing (NASDAQ:ADP) and a small-cap stock like C3.ai (NYSE:AI) requires balancing proven stability against the potential of emerging technology.Automatic Data Processing serves as the backbone for payroll and human resources at over one million businesses. At the same time, C3.ai provides software designed to help large enterprises deploy complex artificial intelligence (AI) models. These companies represent two different ends of the technology spectrum, from mature services to speculative software development.Automatic Data Processing provides cloud-based human capital management services that handle everything from payroll to talent management. The company supports over 42 million workers globally, helping it maintain a stable and highly diversified revenue stream in which no single client accounts for more than 2% of annual sales. This widespread adoption makes it a staple among tech stocks that focus on essential business services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Automatic Data Processing Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
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|Automatic Data Processing Inc.
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