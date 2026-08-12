Automatic Data Processing Aktie
WKN: 850347 / ISIN: US0530151036
|Profitabler Automatic Data Processing-Einstieg?
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Papier Automatic Data Processing-Aktie: So viel hätte eine Investition in Automatic Data Processing von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Automatic Data Processing-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Automatic Data Processing-Anteile bei 90,13 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110,951 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 30 077,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,09 USD belief. Damit wäre die Investition um 200,78 Prozent gestiegen.
Automatic Data Processing war somit zuletzt am Markt 108,87 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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