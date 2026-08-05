S&P 500-Wert Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Automatic Data Processing-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Automatic Data Processing-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Automatic Data Processing-Papier bei 213,29 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Automatic Data Processing-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,688 Automatic Data Processing-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 04.08.2026 1 268,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 270,62 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,88 Prozent.

Der Automatic Data Processing-Wert an der Börse wurde auf 107,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at