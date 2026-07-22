AvalonBay Communities Aktie
WKN: 914867 / ISIN: US0534841012
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22.07.2026 22:34:56
AvalonBay Communities Reveals Fall In Q2 Income
(RTTNews) - AvalonBay Communities (AVB) reported a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings totaled $156.893 million, or $1.11 per share. This compares with $269.855 million, or $1.88 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $777.768 million from $760.195 million last year.
AvalonBay Communities earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $156.893 Mln. vs. $269.855 Mln. last year. -EPS: $1.11 vs. $1.88 last year. -Revenue: $777.768 Mln vs. $760.195 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.28
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