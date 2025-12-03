Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
|
03.12.2025 08:52:00
"Avatar 3": Exklusiver Filmausschnitt für Meta Quest macht Lust auf VR-Kino
In zwei Wochen startet "Avatar: Fire and Ash" in deutschen Kinos. Auf Meta Quest gibt es vorab eine Filmszene mit tollem 3D-Effekt zu sehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!