Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 810 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass Berichte über eine veränderte Produkt-Roadmap von OpenAI die KI-Führungsrolle des Google-Mutterkonzerns Alphabet untermauerten. Im Mittelpunkt stehe nun bei Investoren, was die KI-Story nochmals verändern kann. Er stützt die Strategie des ChatGPT-Betreibers, sich zunächst auf sein Kernprodukt zu konzentrieren. Der Erfolg des Unternehmens locke aber andere Anbieter an./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 14:19 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|557,00
|0,80%
