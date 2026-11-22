Avery Dennison Aktie
WKN: 850354 / ISIN: US0536111091
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22.11.2026 22:00:02
Avery Dennison: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Avery Dennison (NYSE:AVY) reported 4% organic sales growth. Customer inventory rollbacks temporarily masked higher underlying demand across core labeling categories.
Three things management said stand out.
Inventory rollbacks by label customers shaved points off top-line growth and created a temporary drag on reported earnings. Long-term demand for pressure-sensitive labels remains steady, and management expects this unwind to finish by year-end.
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