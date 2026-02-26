Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|
26.02.2026 10:14:25
Baidu Inc. Bottom Line Declines In Q4
(RTTNews) - Baidu Inc. (BIDU) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at RMB1.782 billion, or RMB3.71 per share. This compares with RMB5.192 billion, or RMB14.26 per share, last year.
Excluding items, Baidu Inc. reported adjusted earnings of RMB3.907 billion or RMB10.62 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.1% to RMB32.740 billion from RMB34.124 billion last year.
Baidu Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: RMB1.782 Bln. vs. RMB5.192 Bln. last year. -EPS: RMB3.71 vs. RMB14.26 last year. -Revenue: RMB32.740 Bln vs. RMB34.124 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
|
25.02.26
|Ausblick: Baiducom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Baiducom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26