Bank Austria: Kauf des Headquarters finalisiert
Die UniCredit Bank Austria hat den Kauf ihres Headquarters am Rothschildplatz 1 vom Vermögensverwalter PGIM in Wien-Leopoldstadt am Austria Campus abgeschlossen. Alle behördlichen Genehmigungen lagen vor, so kam es zum Closing, teilte das Geldhaus ohne Angaben zum Kaufpreis am Donnerstag mit. Der Campus besteht insgesamt aus fünf Gebäudeteilen, von denen PGIM 2017 drei erworben hatte. Eines dieser Gebäude wurde nun von der Bank gekauft, die Mieterin des Gebäudes war.
