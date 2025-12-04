UniCredit Aktie

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

04.12.2025 10:29:00

Bank Austria: Kauf des Headquarters finalisiert

Die UniCredit Bank Austria hat den Kauf ihres Headquarters am Rothschildplatz 1 vom Vermögensverwalter PGIM in Wien-Leopoldstadt am Austria Campus abgeschlossen. Alle behördlichen Genehmigungen lagen vor, so kam es zum Closing, teilte das Geldhaus ohne Angaben zum Kaufpreis am Donnerstag mit. Der Campus besteht insgesamt aus fünf Gebäudeteilen, von denen PGIM 2017 drei erworben hatte. Eines dieser Gebäude wurde nun von der Bank gekauft, die Mieterin des Gebäudes war.

phs/ivn

ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at

