Waters Aktie
WKN: 898123 / ISIN: US9418481035
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29.09.2026 16:12:01
Barclays waters down return-to-office mandate after staff backlash
Bank gives workers more time to comply with three-days-a-week ruleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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