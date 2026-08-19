Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
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19.08.2026 14:16:05
Baxter Names John Rogers CFO
(RTTNews) - Baxter International Inc. (BAX), a medtech company, on Wednesday said it has appointed John Rogers as executive vice president and chief financial officer (CFO), effective October 1, 2026.
Rogers joins Baxter from Smith+Nephew plc, where he has served as CFO since 2024 after joining the company as CFO-designate in 2023.
Baxter also reaffirmed its full-year outlook.
Baxter shares were up about 1% in pre-market trading after closing at $25.94 on Tuesday.
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