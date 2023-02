Bayer-Aktie in Grün: Aktivistischer Investor Bluebell zieht bei Bayer wohl die Daumenschrauben an - längeres Eylea-Behandlungsintervall beantragt

Seit bekannt wurde, dass Bluebell sich bei Bayer engagiere, seien viele Investoren auf den Aktivisten zugekommen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person dem "Handelsblatt". Diese Investoren hätten "die gleichen Gedanken" und monierten den schwachen Aktienkurs. Über den Einstieg von Bluebell hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg Mitte Januar berichtet. Kurz davor hatte der ebenfalls aktivistische Investor Jeff Ubben mit seinem Hedgefonds Inclusive Capital eine Beteiligung dem DAX-Konzern bekannt gegeben.

Während es Inclusive Capital vor allem um einen externen Nachfolger für den spätestens 2024 ausscheidenden Bayer-Chef Werner Baumann geht, drängte Bluebell laut dem Bloomberg-Bericht auf eine Aufspaltung des DAX-Konzerns. Neu sind solche Forderungen allerdings nicht. Laut dem "Handelsblatt" fordert Bluebell nun aber auch eine schnelle Neubesetzung des Chef-Postens mit einem externen Kandidaten.

Eigentlich ist offiziell, dass der wegen der kostspieligen Monsanto-Übernahme und des damit ins Haus geholten milliardenteuren Glyphosat-Rechtsstreits oft kritisierten Bayer-Chef Werner Baumann 2024 geht.

Bluebell ist ein recht kleiner Fonds, aber auch für ein aggressives Vorgehen bekannt. So wurde Bluebell 2021 trotz einer nur sehr kleinen Beteiligung am Lebensmittelkonzern Danone zum Sprachrohr vieler frustrierter Investoren, die den Rücktritt des damaligen Konzernchefs Emmanuel Faber forderten, der letztlich seinen Hut nehmen musste.

Bayer beantragt EU-Zulassung für längeres Eylea-Behandlungsintervall

Bayer hat für sein Augenmedikament Eylea bei zwei Netzhauterkrankungen die EU-Zulassung mit einer hohen Dosierung für ein doppelt so langes Behandlungsintervall beantragt. Wenn die EU-Arzneimittelbehörde EMA zustimmt, müssen sich Patienten mit feuchter altersbedingter Makuladegeneration und diabetischem Makulaödem künftig nur noch alle 16 und nicht mehr alle acht Wochen der Injektion in den Augapfel unterziehen. In zwei klinischen Studien hatte sich vergangenes Jahr gezeigt, dass die Behandlung mit längerem Intervall dem bisherigen Ansatz nicht unterlegen ist.

Eylea ist mit einem Umsatz von 2,9 Milliarden Euro im Jahr 2021 das zweitwichtigste Medikament von Bayer. Im Herbst wurde jedoch mit Vabysmo von Roche ein Arzneimittel für die beiden genannten degenerativen Netzhauterkrankungen zugelassen, das nur alle 16 Wochen gespritzt werden muss.

Eylea wurde von Bayer zusammen mit Regeneron entwickelt. Das US-Unternehmen verbucht alle US-Gewinne für sich, während Bayer und Regeneron die Umsätze außerhalb der USA teilen.

Die Bayer-Akte gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,74 Prozent auf 58,80 Euro.

DÜSSELDORF / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones Newswires)