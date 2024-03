Bayer-Analyse: Outperform-Bewertung für Bayer-Aktie von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen und einem Strategie-Update auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der erhoffte Verkauf der Sparte Consumer Health sei vorerst vom Tisch, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sei in den Aktienkurs aber schon weitgehend eingepreist.

Aktienbewertung im Detail: Die Bayer-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:32 Uhr um 5,6 Prozent auf 26,52 EUR nach. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 88,57 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5 842 447 Bayer-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 21,2 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Bayer am 05.03.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 08:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2024 / 08:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.