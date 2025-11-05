Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
|
05.11.2025 23:03:15
Bayern Munich's perfect start makes football history
Bayern Munich have made history by winning 16 straight games to start the season. How have the team got this good under the leadership of Vincent Kompany?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Montagshandel in Zürich: SPI pendelt zum Handelsende um die Nulllinie (finanzen.at)
|
31.10.25
|Freitagshandel in Zürich: SPI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
31.10.25
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Freitagmittag leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Gute Stimmung in Zürich: SPI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Zürich: SPI mittags in Rot (finanzen.at)
|
21.10.25
|Schwacher Handel: SPI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Curatis AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Curatis AG
|13,40
|6,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.