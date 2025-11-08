Curatis Aktie

Curatis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.11.2025 16:55:14

Bayern Munich's perfect start makes football history

Bayern Munich have made history by winning 16 straight games to start the season. How have the team got this good under the leadership of Vincent Kompany?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Curatis AGmehr Nachrichten

Analysen zu Curatis AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Curatis AG 12,55 -6,34% Curatis AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:19