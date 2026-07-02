Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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02.07.2026 06:00:22
Bending Spoons takes private equity public
The Italian tech group behind AOL is a good analogue for PE-backed software and tech roll-upsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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