Nu Holdings Aktie
WKN DE: A3C82G / ISIN: KYG6683N1034
|
17.02.2026 12:00:00
Better Growth Stock: Nu Holdings vs. SoFi Technologies
Investing at the crossroads of financial services and technology can introduce some exciting opportunities. This is precisely the case with digital banks like SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) and Nu Holdings (NYSE: NU). The former's shares have surged 261% in the past three years (as of Feb. 12), while the latter's shares are up 182% during the same time.Both have their fair share of positive attributes. But between these two growth stocks, which is the better one to add to your portfolio right now? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu Nu Holdings
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Nu stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Nu veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Nu legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nu Holdings
Aktien in diesem Artikel
|Nu Holdings
|14,23
|0,89%
