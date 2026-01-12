Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
12.01.2026 21:01:00
Better Nuclear Energy Stock: Cameco vs. Centrus Energy
Many nuclear energy stocks declined significantly in the decade following the 2011 Fukushima disaster. The spot price of uranium collapsed, dropping from a peak of $136 per pound in July 2007 to a trough of $18 in November 2016, as more countries paused their nuclear projects.Yet, over the past few years, the nuclear energy market has warmed up again as new decarbonization initiatives have prompted more companies to revisit atomic power. The growth of the power-hungry cloud, high-performance computing (HPC), and artificial intelligence (AI) markets drove more nuclear companies to develop smaller and more scalable reactors. At the same time, geopolitical conflicts in uranium-rich regions capped the global supply of uranium.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
