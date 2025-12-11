Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
11.12.2025 07:45:48
Bieterschlacht um Warner Bros: Trump mischt sich ein und fordert Verkauf von CNN
In den USA tobt eine Übernahmeschlacht um Warner Bros. Ein Problem dabei: Zu dem Medienkonzern gehört auch der Nachrichtensender CNN. Auf diesen hat es US-Präsident Trump schon lange abgesehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!