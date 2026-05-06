BlackLine Aktie
WKN DE: A2AS8C / ISIN: US09239B1098
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06.05.2026 05:57:51
Blackline Inc. Bottom Line Climbs In Q1
(RTTNews) - Blackline Inc. (BL) revealed a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $8.13 million, or $0.13 per share. This compares with $6.06 million, or $0.10 per share, last year.
Excluding items, Blackline Inc. reported adjusted earnings of $39.61 million or $0.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.7% to $183.16 million from $166.93 million last year.
Blackline Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.13 Mln. vs. $6.06 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.10 last year. -Revenue: $183.16 Mln vs. $166.93 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.57 To $ 0.59 Next quarter revenue guidance: $ 186 M To $ 188 M Full year EPS guidance: $ 2.42 To $ 2.53 Full year revenue guidance: $ 765 M To $ 769 M
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