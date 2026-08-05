Block Aktie
WKN DE: A143D6 / ISIN: US8522341036
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05.08.2026 22:38:01
Block Inc. Q2 Profit Falls
(RTTNews) - Block Inc. (XYZ.AX) released earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $88.517 million, or $0.15 per share. This compares with $538.458 million, or $0.87 per share, last year.
Excluding items, Block Inc. reported adjusted earnings of $619.828 million or $1.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.3% to $6.617 billion from $6.054 billion last year.
Block Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $88.517 Mln. vs. $538.458 Mln. last year. -EPS: $0.15 vs. $0.87 last year. -Revenue: $6.617 Bln vs. $6.054 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 1.02 Full year EPS guidance: $ 4.02
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