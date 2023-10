Börse Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,48 Prozent höher bei 4 033,57 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,506 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,226 Prozent auf 4 023,42 Punkte an der Kurstafel, nach 4 014,36 Punkten am Vortag.

Bei 4 023,42 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 039,09 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 174,66 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 4 466,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, einen Stand von 3 613,02 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 4,60 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 802,51 Punkte.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 1,24 Prozent auf 29,49 EUR), Enel (+ 1,01 Prozent auf 5,82 EUR), Siemens (+ 0,95 Prozent auf 123,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,85 Prozent auf 378,70 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,82 Prozent auf 36,82 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil UniCredit (-0,43 Prozent auf 22,98 EUR), Ferrari (-0,40 Prozent auf 284,55 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,20 Prozent auf 56,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,09 Prozent auf 99,38 EUR) und Stellantis (+ 0,10 Prozent auf 17,35 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 211 975 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 330,310 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at