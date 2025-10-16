Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Um 12:09 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,65 Prozent auf 4 768,15 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,025 Prozent schwächer bei 4 736,18 Punkten, nach 4 737,36 Punkten am Vortag.

Bei 4 735,92 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 4 768,41 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,32 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 537,45 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 16.07.2025, den Stand von 4 473,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 430,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 9,90 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit Nestlé (+ 8,62 Prozent auf 82,69 CHF), Rolls-Royce (+ 1,59 Prozent auf 11,30 GBP), Rheinmetall (+ 1,26 Prozent auf 1 767,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,68 Prozent auf 29,59 EUR) und National Grid (+ 0,65 Prozent auf 11,16 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-1,08 Prozent auf 125,08 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,74 Prozent auf 559,80 EUR), Diageo (-0,39 Prozent auf 17,69 GBP), SAP SE (-0,32 Prozent auf 233,45 EUR) und RELX (-0,28 Prozent auf 33,63 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 827 055 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 328,143 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at