Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der Euro STOXX 50 notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent leichter bei 5 072,03 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,378 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,008 Prozent höher bei 5 079,37 Punkten in den Handel, nach 5 078,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 071,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 079,37 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 4 955,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 709,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, wies der Euro STOXX 50 4 317,88 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 12,39 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 1,84 Prozent auf 29,92 EUR), BMW (+ 1,12 Prozent auf 104,10 EUR), Stellantis (+ 1,11 Prozent auf 21,21 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,01 Prozent auf 119,95 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 22,14 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil BASF (-0,67 Prozent auf 48,71 EUR), Allianz (-0,64 Prozent auf 264,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,63 Prozent auf 444,70 EUR), Deutsche Börse (-0,49 Prozent auf 182,00 EUR) und Siemens (-0,46 Prozent auf 187,12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. 565 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 392,313 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,14 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at